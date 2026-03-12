Depois de um adiamento forçado pelas tempestades, a FCDEFUC celebra o seu 34.º aniversário. O programa inclui a atribuição de vários prémios. Quem pretende a instituição distinguir?

A cerimónia de aniversário é sempre um momento importante para reconhecermos o mérito da nossa comunidade. Vamos distinguir estudantes que se destacaram do ponto de vista académico e desportivo, bem como colaboradores que contribuíram de forma relevante para o crescimento da faculdade. É também uma oportunidade para homenagear antigos alunos que têm tido percursos profissionais de destaque no desporto e na sociedade.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes, é uma das presenças confirmadas. Há novas parcerias com federações ou instituições desportivas?

A ligação ao movimento desportivo nacional é uma das marcas da nossa faculdade. Temos trabalhado com várias federações e instituições, quer no âmbito da investigação, quer na avaliação e acompanhamento de atletas de alto rendimento. Estamos sempre disponíveis para aprofundar essas parcerias e, neste momento, existem conversas em curso que poderão traduzir‑se em novos projetos conjuntos, sobretudo nas áreas da preparação desportiva e da inovação científica.

Está a meio do segundo biénio à frente da Faculdade. Considera que o caminho de crescimento está consolidado?

Creio que temos conseguido consolidar esse caminho. A faculdade tem reforçado a sua atividade científica, tem mantido uma boa procura pelos seus cursos e tem procurado afirmar‑se cada vez mais no panorama nacional e internacional das ciências do desporto. Naturalmente, há sempre desafios e nunca estamos totalmente satisfeitos, mas o balanço que fazemos é positivo.

