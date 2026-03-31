diario as beiras
EconomiaNacional

Inflação acelera para 2,7% em março – INE

31 de março de 2026 às 09 h46
0 comentário(s)
Taxa é superior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior | Fotografia: DR

A inflação acelerou para 2,7% em março, de acordo com a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) estimada para março é superior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, indica o INE.

O gabinete estatístico aponta que esta subida é “quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis” no mês de março, refletindo a subida do preço do petróleo.

O índice referente aos produtos energéticos aumentou para 5,8%, depois de uma redução de 2,2% em fevereiro.

Esta subida nos preços dos combustíveis coincide com o impacto da guerra no Irão, no final de fevereiro, e consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

O indicador da inflação subjacente, que se refere ao índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, registou em março uma variação de 2,0%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à do segundo mês deste ano.

Quanto aos produtos alimentares não transformados, abrandou de uma subida de 6,7% em fevereiro para 6,4% em março.

À semelhança da variação do IPC, também o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparações com outros países europeus, terá registado uma variação homóloga de 2,7% no mês em análise (2,1% em fevereiro)

Autoria de:

JO // JNM / Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

31 de março

Novo presidente da Metro Mondego em sigilo até à última
31 de março

O que faz Deus numa cruz?
31 de março

Estudo da UC revela que conteúdos gerados por inteligência artificial contribuem para insegurança
31 de março

Inflação acelera para 2,7% em março - INE

Economia

Inflação acelera para 2,7% em março – INE

Mau tempo: Medidas extraordinárias para clientes de luz e gás em vigor até 30 de abril – ERSE

Confiança dos consumidores cai em março para mínimos de 2023 – INE

Nacional

Inflação acelera para 2,7% em março – INE

Verbas para refeições escolares 20% abaixo dos custos na maioria das autarquias

Polícias da PSP exigem revisão urgente do estatuto profissional