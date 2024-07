Indicadores de crescimento podem elevar Condeixa a cidade

O crescimento populacional, o número de empresas fixadas, a qualificação das populações, os investimentos no setor da Educação, no melhoramento da rede de água e de saneamento, a sustentabilidade ambiental e a atividade económica “abrem portas à elevação de Condeixa a cidade, se for essa a vontade dos condeixenses”, disse ontem o presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, durante a intervenção na sessão solene do feriado municipal, que decorreu no Átrio da Câmara Municipal.

“Estes números e factos refletem o nosso compromisso com o desenvolvimento económico e social e com a melhoria dos níveis de qualidade de vida de todos os condeixenses”, disse o autarca.

No seu discurso, o presidente da autarquia, referiu que a população está perto dos 17 mil habitantes, mostrando “um sinal claro da atratividade e vitalidade do concelho”.

