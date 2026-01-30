diario as beiras
CIM Região de CoimbraGeralNacional

Mau tempo: Cerca de 384 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 18:30

29 de janeiro de 2026 às 20 h22
0 comentário(s)
Município Oliveira do Hospital

Cerca de 384 mil clientes da E-Redes continuavam hoje às 18H30 sem fornecimento de eletricidade em Portugal continental, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, informou a empresa.

Segundo informação enviada à agência Lusa, o distrito de Leiria continuava, pelas 18H30, a concentrar a maioria das ocorrências, com cerca de 283 clientes afetados.

Além do distrito de Leiria, os distritos mais afetados pela falha de energia são os de Santarém (37 mil), Coimbra (27 mil), Portalegre (24 mil) e Castelo Branco (10 mil).

Numa nova enviada à Lusa, pelas 15H30, a E-Redes, empresa responsável pela distribuição de eletricidade, tinha indicado que as equipas no terreno identificaram 450 postes de Alta e Média Tensão “partidos ou danificados”, assim como 24 subestações afetadas, das quais oito permaneciam por ligar, estando as dificuldades de acesso a condicionar a identificação total dos danos e a sua reparação.

No distrito de Leiria, o mais afetado pela passagem da depressão Kristin, a E-Redes ativou o “estado de emergência”, tendo ali instalados 30 geradores e estando a ser mobilizados mais cerca de 200.

O pico de clientes sem energia foi registado pelas 06H00 de quarta-feira, quando cerca de um milhão de clientes ficaram afetados no território continental.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00H00 de quarta-feira até às 23H59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de janeiro

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha inundado
29 de janeiro

Cheias cortam estrada do Bolão, em Coimbra
29 de janeiro

Mau tempo: Cerca de 384 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 18:30
29 de janeiro

Mau Tempo: Governo vai identificar "no imediato" prejuízos - ministro da Presidência

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraGeralNacional
29 de janeiro às 20h22

Mau tempo: Cerca de 384 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 18:30

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
29 de janeiro às 20h18

Mau Tempo: Governo vai identificar “no imediato” prejuízos – ministro da Presidência

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraLeiriaRegião Centro
29 de janeiro às 17h58

Situação de calamidade decretada até 1 de fevereiro em pelo menos 60 municípios

0 comentário(s)

Geral

CIM Região de CoimbraGeralNacional
29 de janeiro às 20h22

Mau tempo: Cerca de 384 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 18:30

0 comentário(s)
DesportoGeral
26 de dezembro às 13h01

Casal figueirense parte hoje para a Sahara Desert Challenge

0 comentário(s)
GeralRegião Centro
26 de dezembro às 12h17

Autarcas da Região de Aveiro apoiam candidatura de Ribau Esteves à CCDR do Centro

0 comentário(s)

Nacional

CIM Região de CoimbraGeralNacional
29 de janeiro às 20h22

Mau tempo: Cerca de 384 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 18:30

0 comentário(s)
CoimbraNacional
29 de janeiro às 17h38

Montenegro diz em Coimbra estar em contacto com Comissão Europeia para “perspetivar formas de financiamento”

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraNacionalRegião Centro
29 de janeiro às 14h23

Dez estações meteorológicas registaram rajadas de vento superiores a 120 km/hora

0 comentário(s)