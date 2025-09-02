Incêndios: Góis isenta consumidores do pagamento de água usada no combate às chamas

O município de Góis, no interior do distrito de Coimbra, vai isentar o pagamento das faturas do abastecimento de água aos munícipes que tenham tido consumos extraordinários associados ao combate ao incêndio que, em agosto, atingiu o concelho.

“Esta iniciativa traduz-se num apoio direto às populações afetadas, aliviando encargos extraordinários resultantes de situações de emergência, os quais serão assegurados pelo município de Góis”, salientou hoje a autarquia, em comunicado.

Os munícipes que recebam faturas com consumos de água associados ao combate a incêndios deverão remeter o documento (ou cópia) para o endereço de correio eletrónico correio@cm-gois.pt ou entregar presencialmente na Câmara de Góis.

Após validação, o município valida se o local e o período de faturação correspondem aos dias da ocorrência e à área efetivamente afetada.

Caso a situação não se enquadre, a Câmara devolve o documento ao consumidor, informando que a fatura deverá ser paga dentro do prazo estabelecido.

O incêndio que deflagrou na Lousã, no dia 14 de agosto, estendeu-se no dia seguinte ao concelho de Góis, que ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

O fogo consumiu 3.500 hectares na Serra da Lousã, dentro dos dois municípios, sem afetar povoações.