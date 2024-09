Incêndio em Miranda do Corvo obriga ao corte da Estrada da Beira

O incêndio que lavra desde as 15H15 na localidade de Segade, na União das Freguesias de Semide e Rio Vide, levou ao corte da circulação na Estrada da Beira. Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “foi pedido o corte da via” para facilitar o combate às chamas que, neste momento, lavram numa zona de povoamente florestal, não existindo, para já, segundo a mesma fonte, “casas em risco”.

A estrada pela serra do Carvalho, em direção a Vila Nova de Poiares, ou a via que faz a ligação de Moinhos a Miranda do Corvo são os trajetos alternativos à estrada que está cortada neste momento.

De acordo com o site da ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estão no terreno 182 operacionais, apoiados por 44 meios terrestres e nove meios aéreos.

[notícia em atualização]