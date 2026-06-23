Sondagem: Que modelo prefere para a eleição do reitor?

A eleição do reitor da Universidade de Coimbra poderá estar prestes a mudar. O novo sistema está condicionado à

entrada em vigor do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), que foi aprovado em maio pela Assembleia da República, mas ainda está à espera de promulgação por parte do Presidente da República.

Este novo sistema vai substituir o atual modelo, em que a escolha é feita pelo Conselho Geral, e prevê uma ponderação diferenciada dos votos: docentes e investigadores terão um peso entre 40% e 45%, estudantes entre 20% e 25%, pessoal técnico e administrativo entre 10% e 15%, e antigos alunos entre 15% e 20%. Mantém-se o mandato de quatro anos para o reitor.

Sendo assim, perguntamos: