Mundial2026: Rúben Dias e João Félix titulares na seleção de Portugal frente ao Uzbequistão

O selecionador Roberto Martínez promoveu hoje o central Rúben Dias e o avançado João Félix ao ‘onze’ de Portugal para o jogo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, em Houston.

Depois do empate na estreia com a República Democrática do Congo (1-1), Roberto Martínez chamou o defesa Rúben Dias à titularidade, após ter falhado o primeiro jogo devido a problemas físicos, entrando para o lugar do lesionado Tomás Araújo, única baixa na formação das ‘quinas’ para a partida marcada para as pelas 12:00 locais (18:00 em Lisboa).

Já no ataque, João Félix, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo nos sauditas do Al Nassr, entra para o lugar de Bernardo Silva, que começa o jogo no banco de suplentes.

Assim, Diogo Costa vai estar na baliza, com o quarteto defensivo composto por João Cancelo na direita, Nuno Mendes na esquerda e Renato Veiga e Rúben Dias no eixo.

No meio-campo continuam Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, com o ataque entregue a Pedro Neto, João Félix e ao capitão Cristiano Ronaldo.

Do lado do estreante Uzbequistão, o central Khusanov, colega de equipa de Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva nos ingleses do Manchester City, está no ‘onze, como esperado, tal como o avançado Shomurodov.

A seleção orientada por Roberto Martínez vai tentar somar os três pontos, que lhe permitem encarar o jogo com a Colômbia, na última ronda, com maior tranquilidade.

Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo, mais os oito melhores terceiros, um triunfo frente aos uzbeques deixa a equipa das ‘quinas’ em boa posição para seguir em frente e até para discutir o primeiro lugar do grupo no jogo frente aos colombianos.

Com o primeiro-ministro Luís Montenegro a assistir ao jogo, a formação das ‘quinas’ vai ter pela frente o Uzbequistão, que na ronda inaugural foi batido pela Colômbia, por 3-1, e que também precisa de pontuar para manter a esperança de se apurar para a próxima fase.

O jogo está agendado para hoje, pelas 12:00 (18:00 em Lisboa), novamente no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do marroquino Jalad Jayed.

Também hoje, a Colômbia enfrenta a RD Congo e sabe que novo triunfo lhe garante uma vaga para a fase a eliminar.

Os colombianos estão na liderança do Grupo K, com três pontos, seguidos por Portugal e República Democrática do Congo, com um, enquanto o Uzbequistão ainda não somou qualquer ponto.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, está a decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.