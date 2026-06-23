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Café Samambaia já vibra com jogo de Portugal (com vídeo)

23 de junho de 2026 às 17 h56
Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O Café Samambaia, situado no Bairro Norton de Matos, em Coimbra, é um dos locais da cidade que conta igualmente com várias dezenas de pessoas para assistir ao encontro entre Portugal e o Uzbequistão.

A começar dentro de instantes, Roberto Martinez fez duas alterações no onze inicial face ao empate com a RD Congo, com as entradas de Ruben Dias e João Félix para o lugar de Bernardo Silva e Tomás Araújo.

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