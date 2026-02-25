Agir/ NegóciosCoimbra
IKEA vai abrir no Mondego Retail Park em Coimbra a sexta loja em Portugal
O IKEA anunciou há minutos que vai abrir a sexta loja do país em Coimbra. De acordo com nota enviada pelo município de Coimbra ao DIÁRIO AS BEIRAS, a loja “vai ser instalada no Mondego Retail Park, em Taveiro”.
“A inauguração está prevista para o verão”, refere ainda o documento..
Novo formato em estreia
O novo espaço foi concebido sob o mote “small but mighty” (“pequena mas poderosa”), combinando diferentes formatos da marca num conceito inovador para o mercado nacional.
