O IKEA anunciou há minutos que vai abrir a sexta loja do país em Coimbra. De acordo com nota enviada pelo município de Coimbra ao DIÁRIO AS BEIRAS, a loja “vai ser instalada no Mondego Retail Park, em Taveiro”. “A inauguração está prevista para o verão”, refere ainda o documento..

Novo formato em estreia

O novo espaço foi concebido sob o mote “small but mighty” (“pequena mas poderosa”), combinando diferentes formatos da marca num conceito inovador para o mercado nacional.

