diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenela

IC3 cortado em Penela

11 de fevereiro de 2026 às 17 h19
0 comentário(s)
DR

Está cortado o trânsito, nos dois sentidos, em Penela, entre a rotunda dos Bombeiros Voluntários do concelho e o cruzamento para o Espinheiro, informou, há instantes, o município nas redes sociais.

Na publicação, a autarquia informa que “após nova avaliação de risco efetuada pela Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pela gestão do IC3, este acesso encontra-se totalmente interdito neste local”.

“Estamos a trabalhar para comunicar e sinalizar as alternativas com a maior brevidade possível”, termina o município.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

