Homem encontrado morto na Serra do Rabadão

Um corpo de um homem foi encontrado, ontem, sem vida, na Serra do Rabadão, entre os concelhos de Góis e Arganil

Sandro Oliveira, oficial de relações públicas da GNR de Coimbra, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, que a força policial “teve conhecimento de uma ocorrência de um óbito nesse local”.

Ao DÍARIO AS BEIRAS, João Pratas, comandante dos Bombeiros de Góis referiu que “foram acionados para o local, por causa de um despiste de um veículo ligeiro”. “Chegados ao local, encontrámos o ocupante do veículo já cadáver, com algumas partes do corpo carbonizadas”, diz a mesma fonte.

A mesma fonte disse que a investigação já se encontra sob alçada da Polícia Judiciária

Notícia em atualização