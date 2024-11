Homem de 67 anos morreu hoje em acidente de trabalho em Condeixa-a-Nova

O motorista de um camião articulado, de 67 anos, faleceu em Sangardão, no concelho de Condeixa-a-Nova, quando terá saído da cabina da viatura que conduzia e ficou entalado entre esta e a galera da viatura. O alerta para os bombeiros foi registado às 8H34 da manhã de hoje, sábado, mas tudo indica que a morte ocorreu há já várias horas, uma vez que a família o procurava desde ontem à noite, após se aperceber da sua ausência, mas sem saber para onde se tinha dirigido.

Sem testemunhas no local, o acidente terá ocorrido na sequência do deslocamento acidental da viatura, que terá ficado mal travada. Trata-se de um camião de transporte de pedra, que foi localizado junto à pedreira que existe naquele sítio, com acesso através de uma estrada de terra batida, junto ao IC2. O óbito foi declarado no local.