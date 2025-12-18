A expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego a outros concelhos do distrito de Coimbra é passível de ser cofinanciada pela União Europeia. A garantia foi dada ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo eurodeputado Sérgio Gonçalves, que faz parte da Comissão dos Transportes do Parlamento Europeu, à entrada para a sessão plenária, em Estrasburgo.

Questionado sobre a possibilidade de expansão do metrobus, o eurodeputado eleito pelo Partido Socialista garantiu que o projeto de mobilidade tem todas as condições para conseguir mais financiamento europeu.

“Todos os projetos que sejam para descarbonizar e para reduzir emissões são suscetíveis de apoios. Sendo o Sistema de Mobilidade do Mondego totalmente elétrico, ou seja, com emissões zero, é passível de financiamento. Não tenho dúvidas”, esclareceu o eurodeputado, salientando, no entanto, que a decisão está nas mãos do Governo.

“Não haverá qualquer dificuldade em aceder a essas fontes de financiamento europeu, mas é preciso que o projeto seja uma prioridade do Governo português”, disse.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (18/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS