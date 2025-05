Greve suprimiu 3 em cada 4 comboios até às 12:00 de hoje

A greve dos maquinistas e dos revisores levou a que fossem suprimidos hoje 418 comboios (76,1%) dos 549 programados até às 12:00, segundo fonte oficial da CP.

Entre as 00:00 e as 12:00, estavam programados 32 comboios de longo curso e 27 destes foram suprimidos, enquanto no serviço regional contabilizaram-se 105 comboios cancelados dos 131 previstos.

Já nos urbanos de Lisboa apenas circularam 68 dos 260 que estavam programados.

No Porto, entre os 112 urbanos programados, foram efetuados 30, enquanto nos urbanos de Coimbra estavam agendados 14 e apenas dois foram efetuados.

Para este período, estavam previstos 106 comboios correspondentes aos serviços mínimos, dos quais foram realizados 102, e ainda 29 comboios adicionais.

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) cumpre hoje o quarto dia de greve ao trabalho suplementar, a decorrer até quarta-feira, enquanto o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) iniciou este domingo uma greve de revisores e trabalhadores de bilheteiras.

Esta greve é parcial, decorrendo entre as 05:00 as 08:30 de segunda-feira e terça-feira, sendo que na quarta-feira a greve só afeta os comboios de longo curso de forma residual, segundo o sindicato.

Para esta greve foram decretados 25% de serviços mínimos.