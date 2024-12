Governo vai exonerar administração da ULS Baixo Mondego

Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, o Governo exonerou a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego, que entrou em funções no início do ano.

Apesar das tentativas, não foi possível obter declarações de Ana Raquel Santos, presidente do conselho de administração da ULS.

Ainda assim, em declarações recentes ao DIÁRIO AS BEIRAS, Ana Raquel Santos, garantiu: “Não estou à espera de ser exonerada, mas é sempre uma possibilidade. Essa é uma avaliação que os governos fazem dos trabalhos das administrações.

