diario as beiras
CoimbraLeiriaNacionalRegião Centro

Governo prolonga situação de calamidade até 08 de fevereiro

01 de fevereiro de 2026 às 13 h58
0 comentário(s)
Luís Montenegro esteve em Coimbra na semana passada a visitar as zonas mais afetadas pela depressão Kristin | Arquivo/Pedro Filipe Ramos

A situação de calamidade vai ser prolongada em Portugal Continental até 08 de fevereiro, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Luís Montenegro falava no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que durou cerca de três horas e decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa).

A situação de calamidade tinha sido decretada pelo Governo na quinta-feira com efeitos entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de hoje para cerca de 60 municípios.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de fevereiro

Montenegro avisa para risco de cheias e pede que populações sigam avisos das autoridades
01 de fevereiro

Primeiro-ministro estima em 2.500 milhões de euros valor total de apoios do Estado na resposta a Kristin
01 de fevereiro

Mealhada alerta para risco elevado de cheias e inundações
01 de fevereiro

Governo vai apoiar reconstrução de casas até 10.000 euros sem necessidade de documentação

Coimbra

CoimbraLeiriaNacionalRegião Centro
01 de fevereiro às 13h58

Governo prolonga situação de calamidade até 08 de fevereiro

0 comentário(s)
Coimbra
01 de fevereiro às 12h35

Câmara de Coimbra anuncia zonas de concentração e apoio à população em caso de inundações

0 comentário(s)
Coimbra
01 de fevereiro às 10h44

Canil Municipal de Coimbra foi evacuado preventivamente

0 comentário(s)

Leiria

CoimbraLeiriaNacionalRegião Centro
01 de fevereiro às 13h58

Governo prolonga situação de calamidade até 08 de fevereiro

0 comentário(s)
Leiria
31 de às 15h00

Mais de 400 pessoas com traumas em acidentes de limpeza e reconstrução

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraLeiriaRegião Centro
29 de às 17h58

Situação de calamidade decretada até 1 de fevereiro em pelo menos 60 municípios

0 comentário(s)

Nacional

NacionalRegião Centro
01 de fevereiro às 14h56

Montenegro avisa para risco de cheias e pede que populações sigam avisos das autoridades

0 comentário(s)
Nacional
01 de fevereiro às 14h14

Primeiro-ministro estima em 2.500 milhões de euros valor total de apoios do Estado na resposta a Kristin

0 comentário(s)
CoimbraLeiriaNacionalRegião Centro
01 de fevereiro às 13h58

Governo prolonga situação de calamidade até 08 de fevereiro

0 comentário(s)

Região Centro

NacionalRegião Centro
01 de fevereiro às 14h56

Montenegro avisa para risco de cheias e pede que populações sigam avisos das autoridades

0 comentário(s)
MealhadaRegião Centro
01 de fevereiro às 14h12

Mealhada alerta para risco elevado de cheias e inundações

0 comentário(s)
Região Centro
01 de fevereiro às 14h08

Governo vai apoiar reconstrução de casas até 10.000 euros sem necessidade de documentação

0 comentário(s)