Governo garante reabertura integral da Linha da Beira Alta no primeiro trimestre de 2025

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, garantiu hoje, na Guarda, que a Linha da Beira Alta vai abrir na totalidade no primeiro trimestre de 2025.

“Temos o compromisso, dado por mim, pelo primeiro-ministro, pelo Governo e pela IP [Infraestruturas de Portugal], de que no primeiro trimestre do próximo ano teremos as obras concluídas dos restantes troços”, disse o governante no final de uma viagem na automotora que liga Celorico da Beira a Vilar Formoso, num total de 38 quilómetros, desde 25 de novembro.

A “palavra é mesmo para ser cumprida”, sublinhou Miguel Pinto Luz, que desceu na estação ferroviária da Guarda, acompanhado de uma vasta comitiva constituída por autarcas, técnicos e responsáveis da IP e CP, e onde foi recebido por Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda.

Em declarações aos jornalistas, o ministro admitiu que, “enquanto Estado, tem de se assumir o que se disse às populações, de que esta linha só estaria fechada nove meses, esteve mais de dois anos fechada e, portanto, tem de melhorar esta previsão dos prazos”.

“O nosso compromisso é que a obra estará concluída no primeiro trimestre do próximo ano. Daqui a quatro/três meses estaremos cá outra vez para averiguar e fazer esse escrutínio saudável em democracia”, garantiu o ministro das Infraestruturas.

No final de uma curta viagem entre Celorico da Beira e a Guarda, o governante elogiou a “suavidade da viagem”, que atribuiu “ao trabalho dos empreiteiros e da IP no desenho da nova superestrutura da linha e às carruagens reabilitadas pela CP, cujos trabalhadores, às vezes, fazem magia”.

O ministro das Infraestruturas sublinhou que “há uma aposta clara na ferrovia, na transferência modal, o passe ferroviário verde é um sucesso, os números já se aproximam dos 45 mil passes vendidos e isso é sinónimo de que as pessoas querem voltar a andar de comboio, mas para isso precisam de serviços e de linhas e é isso que o Governo está a fazer”.

A renovação integral da Linha da Beira Alta (193 quilómetros entre Pampilhosa e Vilar Formoso) é considerada uma das obras fundamentais do Corredor Internacional Norte e destina-se a permitir uma ligação ferroviária para passageiros e mercadorias mais segura e rápida entre o Centro e o Norte do país e a fronteira com Espanha.

O investimento previsto para a modernização desta ligação ferroviária é de 600 milhões de euros.

A linha encerrou a 19 de abril de 2022 por um período anunciado de nove meses e deveria reabrir em janeiro de 2023. A Infraestruturas de Portugal veio depois a anunciar como data provável novembro de 2023, prazo que foi novamente alterado, passando a ser junho de 2024, que também não se concretizou.