O Governo já procedeu aos primeiros pagamentos de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, contabilizando cerca de 12.000 pedidos, dos quais 5.000 para reconstruir habitações e 3.500 de empresas, revelou hoje o primeiro-ministro.

“Nós estamos hoje já a proceder aos primeiros pagamentos. Nós temos já cerca de 5.000 pedidos para ajuda à reconstrução […]. São cerca de 5.000 que já estão neste momento processados”, afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.

Ainda sobre as medidas de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, o chefe do Governo – que assume transitoriamente a pasta da Administração Interna – indicou que se registam cerca de 3.500 pedidos de empresas no âmbito do acesso a linhas de crédito, “com um volume que já ultrapassa os 540 milhões de euros”. “E em termos de agricultores e produtores florestais, já temos cerca de 3.500 [pedidos] também processados”, acrescentou Luís Montenegro.

Em termos de medidas de apoio, o Governo anunciou um pacote de até 2,5 mil milhões de euros, que se destina às zonas abrangidas pela situação de calamidade após as recentes intempéries, em particular a depressão Kristin, com impacto desde 28 de janeiro, há precisamente duas semanas.