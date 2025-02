Góis: PDM revisto acolhe duas áreas para investimento da empresa Lusiaves

A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Góis contempla duas áreas para investimentos da Lusiaves, que manifestou essa intenção a seguir aos incêndios de 2017.

O presidente da Câmara Municipal de Góis, Rui Sampaio, disse à agência Lusa que o interesse de construir duas unidades avícolas no concelho foi renovado pela empresa.

“Foi reiterado o interesse no investimento, que poderá fazer uma viragem económica em Góis”, salientou o autarca.

Grupo Lusiaves anunciou investimento

Em 2019, o grupo Lusiaves, sediado em Leiria, anunciou que tinha identificado dois terrenos em Góis para unidades de produção e estabelecido protocolos nesse sentido.

Na altura, a empresa previa um investimento superior a 11,5 milhões de euros e a criação de 65 postos de trabalho.

Para estes investimentos, o PDM de Góis reservou duas áreas, uma no Vale da Lapa, que está em zona de conflito administrativo com o concelho da Lousã, e na Carvalhinha.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 03/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS