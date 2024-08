Góis: Motociclistas consideram Concentração Internacional de Motos “a melhor do país”

Milhares de motociclistas marcaram presença na 31.ª Concentração Internacional de Motos de Góis para desfrutar daquela que consideram ser a “melhor do país”. De quarta a domingo, as margens do Rio Ceira foram a casa de motards dos quatro cantos do país e também de alguns motociclistas internacionais.

O DIÁRIO AS BEIRAS visitou o evento na manhã de sábado onde era bem visível o número de pessoas que circulavam pela Quinta do Paião. Era possível observar pessoas a mergulhar nas águas do rio e a descansar na areia quente das praias fluviais, outras a comer e a beber junto às várias bancas de alimentação, vários convívios entre grupos, centenas de motociclistas a percorrer as ruas adjacentes ao recinto e também muita gente a circular pelas 170 bancas disponíveis no recinto. Seja para comprar uma peça de roupa, assessórios ligados ao motociclismo, cortar o cabelo ou fazer uma tatuagem. Tudo era possível dentro da concentração.

“Para nós a melhor do país”

Florbela Teixeira e Paulo Nogueira são um casal e viajaram de Amarante até Góis. Marcam presença há 10/12 anos e, este ano, trouxeram mais quatro amigos.

“Acho que está a deixar de ser uma concentração familiar. Há cada vez mais público jovem e isso traz outro tipo de comportamentos. Mesmo assim, ainda é uma excelente concentração. Para nós a melhor do país”, disse Paulo Nogueira.

Da aldeia do Zambujal, no concelho de Cantanhede, vieram 35 de pessoas do grupo “Papaluas”. Juntam um grupo de amigos e, todos os anos, por “carolice”, vêm à concentração de motos fazer um piquenique e comer um leitão à bairrada. “Temos gosto em vir aqui. Fazemos isto há mais de 10 anos. Todos os anos está impecável e noto que tem vindo a melhorar”, disse Pedro Fatia, um dos membros do grupo.

Do mesmo grupo, Francisco Manuel e o filho, partiram de mota desde o Luxemburgo, na terça-feira, à uma da manhã e chegaram a Góis na quinta-feira às 17H00.

“Todos os anos vimos. É um espetáculo. Vimos para nos divertir e encontramos aqui muitos amigos, inclusive amigos do Luxemburgo”, disse Francisco Manuel.

