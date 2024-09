Góis mantém valores da taxa de IMI e da variável do IRS em 2025

A Câmara de Góis, no distrito de Coimbra, aprovou a manutenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) na taxa de 0,33% para 2025, com redução do valor consoante o agregado familiar, foi hoje anunciado.

Quanto à participação variável no Imposto sobre Rendimento Singular (IRS) de 2025, o executivo propõe a devolução aos munícipes de 2,5% dos 5% que cabe ao município, referiu a Câmara, através de um comunicado enviado à agência Lusa.

A autarquia decidiu ainda não cobrar Derrama no ano de 2025 (imposto municipal sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas [IRC]).

A Câmara anunciou também que adjudicou a construção da Ponte da Fábrica, em Ponte de Sótão, por 172.571,59 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 120 dias.

A autarquia adjudicou ainda o serviço de confeção de refeições destinadas aos alunos do ensino pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho para o novo ano, pelo valor de 143.589,49 euros, acrescido de IVA.