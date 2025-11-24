diario as beiras
Góis controla espécies invasoras numa área florestal de 25,3 hectares

24 de novembro às 15 h52
Mitigação do eucalipto é um dos objetivos. Fotografia: DR

O município de Góis fez uma intervenção numa área florestal de 25,3 hectares na serra da Lousã para controlo de invasoras lenhosas e para mitigação da regeneração de espécies como o eucalipto.

“A intervenção teve como principal objetivo o controlo e a mitigação da regeneração de espécies exóticas invasoras, nomeadamente a acácia dealbata (mimosa) e o eucalipto, em áreas integradas na Rede Natura 2000”, explicou o município em comunicado.

O projeto “Floresta e Gestão Florestal Sustentável Góis – Prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras lenhosas e da regeneração natural de espécies do género Eucalyptus spp” incidiu nas zonas envolventes das aldeias do xisto de Comareira, Aigra Nova, Aigra Velha e Pena.

