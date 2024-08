Góis apresenta quatro dias de festa rija

David Fonseca (dia 10), Taxi (11), Dino D’Santiago (12) e as Bandas Filarmónicas da AERG/FILVAR (dia 13) são os cabeças de cartaz das Festas do Concelho de Góis, que vão decorrer de 10 a 13 de agosto, no Parque de Lazer do Baião.

Contando ainda com a atuação de vários DJ´s, animação de rua, quatro tasquinhas (exploradas por associações locais) e o mercadinho, no qual estarão 35 bancas e oito vendedores ambulantes, este certame, organizado pelo município, inclui a comemoração do Feriado Municipal, no dia 13 de agosto.

Na apresentação, o autarca Rui Sampaio revelou que, na sessão solene, o Município vai atribuir subsídios de natalidade. Até agora, já foram concedidos quatro (primeira tranche), de 3.250 euros, e seis (segunda tranche), de 5.339, 20 euros. Vão também ser assinados protocolos para concessão de subsídios municipais, no valor de “mais de 350 mil euros”.

No que respeita a distinções, serão cinco medalhas de serviço público, para os funcionários que se aposentaram no último ano, e quatro medalhas de mérito – a Helena Sanches, ao Rancho Folclórico Serra do Ceira, à empresa Simões Alves & Cª, Ldª e a António Domingos Santos.

A 10 de agosto, pelas 17H00, será inaugurada a melhoria da estrada municipal que liga a Portela de Góis a Vila Nova do Ceira e também o Centro da Truta, no Parque da Monteira, um projeto financiado pelo Turismo de Portugal e que tem financiamento no âmbito do programa Valorizar”. Outras obras a inaugurar são a beneficiação do acesso ao parque municipal, dentro da vila, o acesso a São Martinho (ligação da EN342 à placa de São Martinho) e outros arruamentos.

No Dia do Município, haverá mais duas inaugurações, a requalificação urbana do Largo António Nogueira Pereira (do Terreirinho) e ruas envolventes, a beneficiação dos arruamentos da Sandinha (União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal).

