GNR deteve homem de 18 anos suspeito de tráfico de droga na Lousã

06 de janeiro de 2026 às 16 h53
A GNR da Lousã, no interior do distrito de Coimbra, deteve um homem de 18 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma ação de patrulhamento, disse hoje o Comando Territorial da GNR de Coimbra.

“No decurso da ação, o condutor e os ocupantes da viatura evidenciaram nervosismo e comportamentos suspeitos, tendo sido ainda detetado um odor suspeito proveniente do interior do veículo, o que levou os militares da Guarda a proceder a uma busca sumária à viatura e a uma revista pessoal de segurança aos suspeitos”, explicou a GNR, em comunicado.

Da ação resultou a detenção de um indivíduo, que foi constituído arguido, e a apreensão de 110 doses de haxixe, uma grama de liamba, um telemóvel e um grinder.

Agência Lusa

