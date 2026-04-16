Génération abre escritório em Coimbra com ambição de consolidar crescimento

Génération Portugal, especializada na gestão de produtos de saúde e previdência, inaugurou ontem, no Estádio Cidade de Coimbra o terceiro escritório em Portugal

A Génération Portugal, empresa que está integrada no grupo francês Adelaïde, tem a funcionar, no 4.º piso do Estádio Cidade de Coimbra, um novo escritório. Depois de Lisboa e Leiria, a empresa francesa inaugurou ontem na Lusa-Atenas, de forma oficial, o seu terceiro escritório em Portugal.

“O nosso objetivo é sermos 700 colaboradores em Portugal, divididos por Lisboa, Leiria, que abrimos há um ano, e agora Coimbra”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS a diretora de recursos humanos da Génération, Sofia Martins.

Continuar a “construir uma história com vários capítulos” é o objetivo da empresa que está presente em Portugal há 10 anos. “Os nossos clientes estão em França e o mercado para o qual nós trabalhamos é França. Escolhemos Portugal, porque em Portugal temos pessoas francófonas, que têm um bom nível de idioma francês e que têm excelentes competências”, assumiu a responsável.

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