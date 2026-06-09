Futsal: Domus Nostra cada vez mais primeiro na Taça Nacional Sub-17

A equipa de juvenis do Domus Nostra venceu a primeira das duas “batalhas” finais, na 2.ª fase da Taça Nacional Sub-17.

O adversário, no passado domingo, foi o GR Presa Casal do Rato, de Odivelas, que acabou derrotado (4-1) no Pavilhão de Portomar (Mira).

Na próxima ronda, a última desta fase de apuramento para a final four, os pupilos de André Lima têm uma autêntica final, na Benedita, frente ao Ribafria, equipa que segue na 2.ª posição do grupo, a dois pontos do Domus Nostra – e que, refira-se, foi a única a vencer os campeões distritais de Coimbra, quando visitou o Cabanão, a 24 de maio último.

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