Futebol: União 1919 recebe Marialvas em dérbi decisivo para o futuro dos da “casa”

O dérbi do distrito de Coimbra, no Campeonato de Portugal, tem esta época dois protagonistas, Marialvas e União 1919, equipas em situação bem diferente na tabela e que têm, ambas, um único objetivo: garantir a continuidade nas competições nacionais de futebol, na próxima temporada.

O jogo de amanhã (15H00, no Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro) é claramente mais determinante para a equipa que joga em casa. O União 1919 ocupa, atualmente, o 11.º lugar da série C. É a primeira equipa abaixo da “linha de água” (são cinco as formações condenadas à descida, em cada série) e os 18 pontos já amealhados estão longe dos 26 da equipa imediatamente acima, Benfica de Castelo Branco, quando faltam apenas quatro jornadas para o fim.

“Sem margem para falhar”

Nuno Santos, treinador do União 1919, admite que não há mais margem para falhar. “Temos de fazer as coisas bem, com paciência e concentração”, refere, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, acentuando que o grande desafio é “ultrapassar as muitas adversidades” que têm afetado a equipa.

“Está a faltar boa definição em muitos momentos do jogo”, afirma Nuno Santos, explicando que “o trabalho no último terço, incluindo o remate à baliza, mas também a transição defensiva”, têm sido problemas sérios, jogo após jogo.

