Faltam cinco jornadas para a conclusão da 1.ª fase da Liga 3. Ou seja, há 15 pontos em disputa para as equipas que lutam pelo apuramento para a fase seguinte – matematicamente, todas as 10 equipas da série B têm ainda condições para poderem vir a ocupar um dos quatro lugares que dão acesso à 2.ª fase.

É certo que, nesta série B, Belenenses, com 26 pontos amealhados, e Mafra, com 23, levam já um avanço considerável. Ambos deverão apurar-se de forma tranquila.

Os problemas começam “para baixo” do 3.º lugar – agora ocupado pela Académica, com 18 pontos, a par do Caldas –, uma vez que as oito equipas estão separadas por escassos seis pontos.

Olhando para o desempenho nas 13 rondas já realizadas, parece razoável admitir que a luta pelos 3.º e 4.º lugares, e consequente acesso à fase de apuramento de campeão, deverá confinar-se a quatro formações: Académica, Caldas, Atlético e Amora. Curiosamente, nas cinco jornadas em falta, a equipa de Coimbra vai ter de defrontar todas estas três – Atlético e Caldas fora de casa e Amora no Estádio Cidade de Coimbra.

