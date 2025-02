Funeral de David Tomé, aluno do ISEC, realiza-se amanhã na Mealhada

O funeral de David Tomé, estudante do 2.º ano do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, realiza-se, amanhã, na Mealhada.

As cerimónias fúnebres do jovem, natural e residente na Mealhada, tem início pelas 14H00, na Igreja da Mealhada, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério de Casal Comba.

David Tomé foi a vítima mortal de um acidente de mota ocorrido no final do dia 16 de fevereiro, em Aguim, no concelho de Anadia.