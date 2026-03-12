Aos 27 anos, Francisco Quintas conquistou, pela segunda vez, uma estrela Michelin e foi distinguido, pela primeira vez, com o Prémio Jovem Chef na Gala Michelin que decorreu, esta terça-feira, no hotel Savoy Palace, no Funchal (Madeira).

O jovem natural de Miranda do Corvo é o chef do Largo do Paço, um restaurante de “fine dining” acolhido pelo hotel Casa da Calçada, um palácio do século XVI, em Amarante. O Largo do Paço recebeu a primeira estrela Michelin em 2004 com o chef José Cordeiro, e desde então passaram por esta casa nomes como Ricardo Costa, Vítor Matos, André Silva e Tiago Bonito, quase sempre mantendo a distinção. O espaço foi requalificado e reabriu há menos de um ano sob a orientação de Francisco Quintas.

Durante o período que esteve encerrado, o restaurante perdeu a estrela Michelin, mas Francisco Quintas resgatou a maior distinção no mundo da cozinha.

