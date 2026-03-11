A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, lançou hoje o concurso público para a requalificação e ampliação do parque industrial e empresarial do concelho, no montante de 5,7 milhões de euros.

O aviso, publicado hoje em Diário da República, destina-se à reabilitação do parque industrial e empresarial situado nas freguesias de São Pedro e Lavos, na margem sul do rio Mondego.

Após a consignação, a empreitada tem um prazo previsto de execução de 36 meses (três anos).

“Se tudo correr bem e obtivermos financiamento, contamos ainda iniciar a obra este ano”, disse hoje à agência Lusa o vereador Ricardo Silva.

Segundo o autarca, a empreitada vai ser candidatada ao Programa Sustentável 2030.

A intervenção inclui a requalificação de sete quilómetros de rede viária dentro do parque e a remodelação de infraestruturas, entre outros trabalhos.

O prazo para a entrega de propostas termina em 23 de abril.