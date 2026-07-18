Ferreira-a-Nova celebra S. Tomé

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Romaria remonta ao século XIII e continua a receber fiéis de todo o país.

A romaria dedicada a S. Tomé que realiza em Ferreira-a-Nova é considerada a mais antiga de Portugal. Tem origem no século XIII, de acordo com os primeiros registos.

Ricardo Batata, da comissão organizadora, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, destacou que tudo começou com “uma pequena romaria”, a 3 de julho, que deu origem à Feira dos Três, uma das mais antigas do país, e culmina na “grande romaria, a 25 de julho”, dia de S. Tomé. Este ano, realiza-se de 23 a 26 deste mês.

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