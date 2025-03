Figueira da Foz: Executivo camarário dá prioridade a pavilhão multiusos

O presidente da Câmara da Figueira da Foz anunciou ontem que deixou cair a terceira piscina no areal urbano e que será dada prioridade à construção de um pavilhão multiusos, este em terrenos do município contíguos ao Parque de Campismo Municipal.

Por outro lado, revelou ainda o autarca, estão a decorrer conversações com o grupo hoteleiro Vila Galé, que ficou com a exploração do antigo Grande Hotel, com vista à possibilidade deste privado poder vir a explorar a piscina-mar.

O executivo camarário também deverá deixar cair a intenção de construir uma piscina municipal coberta como equipamento autónomo. Mas não descarta a possibilidade de poder incluí-la no projeto do pavilhão multiusos, admitiu Santana Lopes.

“Parece mais aconselhável fazer um pavilhão multiusos do que uma piscina municipal”, defendeu Santana Lopes, que falava na reunião de câmara. “O dinheiro não chega para tudo”, sustentou.

Em declarações aos jornalistas, após a reunião de câmara, Santana Lopes frisou que, “para já, está fora de causa [a instalação da terceira piscina na praia]”.