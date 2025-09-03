Figueira da Foz: EnCantar pela Paz começa hoje no auditório municipal

A associação O Dezanove de Junho promove o evento EnCantar pela Paz, com início hoje, pelas 20H00, no Auditório Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão. A iniciativa começa com a inauguração da exposição de fotografia “Portas e janelas”, de David Fadul, seguindo-se o espetáculo “Na casa”, de António Durães e João Lóio.

O programa de EnCantar pela Paz, que decorre até ao dia 27 deste mês, “inteiramente preenchido com artistas e criadores figueirenses”, afiança nota da associação, com música, teatro, poesia, fotografia, cinema, magia e diversas oficinas. Inclui, também, o lançamento de um livro de caricaturas.

As inscrições para as oficinas estão abertas até ao dia 26, na Assembleia Figueirense, parceira da organização.

