Figueira da Foz: Duas escolas secundárias celebram aniversário no mesmo dia

A Escola Secundária Joaquim de Carvalho e sua congénere Cristina Torres assinalaram ontem os respetivos aniversários. Ambas incluíram no programa a entrega de prémios de mérito escolar aos seus melhores alunos.

A primeira cerimónia realizou-se na Escola Secundária Cristina Torres, que fez 38 anos no domingo, celebrados ontem. Tem 736 alunos. Seguiram-se as comemorações na congénere Joaquim de Carvalho.

Aos 92 anos, a Escola Secundária Joaquim de Carvalho, com 1.100 alunos, está bem conservada. De resto, foi alvo de uma profunda requalificação há 12 anos.

Contudo, sob uma outra perspetiva, e segundo o seu diretor, Carlos Santos, o estado de conservação “é inversamente proporcional, na medida em que, quanto mais velha, mais jovem está”.

Esta é a única das três escolas secundárias da Figueira da Foz com contrato de autonomia assinado com o Ministério da Educação, o que faz dela, também, a única que não integra um agrupamento de escolas.

Questionado pelo DIÁ-RIO AS BEIRAS se a escola pretende continuar com aquele estatuto, Carlos Santos afirmou: “Dentro de um ano e meio vou aposentar-me, mas, quem vier a seguir, e caso haja essa perspetiva [continuará assim]. Na altura, o conselho geral entendia que devíamos ficar [sem agrupamento], e era essa também a minha opinião. Se calhar, se fosse hoje, já pensaria de forma um pouco diferente”, afiançou.

“Escola está boa e recomenda-se”

Carlos Santos sustentou que, se a escola liderasse um agrupamento vertical, com todos os graus de ensino, em vez de apenas a partir do 3.º ciclo, conseguiria fazer “um trabalho de forma mais eficiente e mais eficaz e de continuidade”.

Todavia, aquele responsável ressalvou que não está a pôr em causa “nada do que está para trás”. E frisou: “Isso não quer dizer que esteja arrependido [de ter sido a favor do contrato de autonomia]”.

A Escola Cristina Torres, em atividade há 38 anos, a mais jovem entre as suas duas congéneres da cidade (Joaquim de Carvalho e a Bernardino Machado), é a sede do Agrupamento de Escolas Figueira Norte.

O estabelecimento de ensino foi construído quando as duas outras secundárias da Figueira da Foz começaram a dar sinais de sobrelotação.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 26/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS