Figueira da Foz: Despedida de ano em festa até de madrugada

Na Figueira da Foz, a Passagem de Ano é sinónimo de festa com milhares de pessoas na rua a brindar à mudança de calendário, numa longa noite com concertos e fogo de artifício.

O Município da Figueira da Foz antecipou as festas para o dia 28, com um concerto de Rui Veloso e outro dos Hangover Band. No dia 29, foi a vez de Iolanda animar a noite. Ontem, atuaram os HMB.

Esta noite, a mudança de ano faz-se ao som do rapper Slow J e do dj Drenchill. No momento da despedida de 2024 e das boas-vindas a 2025, brinda-se com o espetáculo piromusical (fogo de artifício).

