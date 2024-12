Figueira da Foz: Alves Bandeira faz doação de 10 500 euros aos BVFF

O Grupo Alves Bandeira entregou ontem um cheque de 500 euros aos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF). Com esta doação, sobe para 10.500 euros os donativos feitos este ano pela Alves Bandeira àquela associação humanitária.

O primeiro cheque, no valor de 10 mil euros, foi entregue em outubro, no final do espetáculo “Insónia”, com Fernando Mendes, que a empesa pagou, realizado no Centro de Artes e Espetáculos, tendo como objetivo angariar verbas para a aquisição de uma ambulância de emergência pré-hospitalar. O donativo foi superior, em cerca de dois mil euros, ao preço do espetáculo.

A associação humanitária retribui a solidariedade do grupo empresarial dando o nome do fundador, Cassiano Alves Bandeira, à nova ambulância, que é apresentada esta noite, na sessão solene do 142.º aniversário dos BVFF.

O anúncio da iniciativa da direção dos BVFF foi feito ontem pelo vice-presidente, Paulo Duque, que participou na inauguração do sexto posto de combustíveis da Alves Bandeira no concelho da Figueira da Foz, em Casal Novo, freguesia de Quiaios, na EN109.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 19/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS