Festival do Arroz e da Lampreia enaltece sabores e tradições montemorenses

Arroz de lampreia, enguias, peixes do rio fritos, arroz de cabidela ou arroz de feijão com pataniscas são alguns dos pratos que querem conquistar o paladar dos visitantes do Festival do Arroz e Lampreia de Montemor-o-Velho.

A 23.ª edição do certame, que dá a provar os sabores do campo e do rio e que tem como “estrelas” a lampreia e o Arroz Carolino do Baixo Mondego, abriu ontem portas ao público e, em dois fins de semana, vai promover as tradições do Município de Montemor-o-Velho, evidenciando também um toque de modernidade.

Foi com um sentimento de orgulho e felicidade que o anfitrião do festival, o presidente da autarquia de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, discursou na cerimónia de abertura. “Estou feliz porque, efetivamente, todas as nossas tasquinhas e petisqueiras estão a ser ocupadas por associações deste concelho”, assumiu.

Financiamento

Recordando que este tipo de eventos “não só festas”, o edil relembrou que esta foi uma forma que o atual executivo encontrou “em 2013, de ensinar a pescar o peixe”.

A metáfora aplicada diz respeito ao financiamento das associações que marcam presença no evento que decorre no Largo da Feira. “Eles agora têm que vir aqui pescar o seu financiamento”, assumiu, antes de pedir uma salva de palmas para todos os dirigentes associativos.

