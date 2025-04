Festival da Guitarra Clássica entre 13 e 17 de abril em Cantanhede

O Festival da Guitarra Clássica de Cantanhede, organizado pela Academia de Música do concelho, com o apoio da Câmara Municipal, decorre entre 13 e 17 de abril em vários espaços desta cidade do distrito de Coimbra.

O evento reúne músicos, estudantes e entusiastas e quer celebrar a tradição e a inovação da música para este instrumento, com propostas que incluem concertos de guitarristas nacionais, masterclasses, atividades de formação e integração artística, um ‘’workshop’ e um estágio de iniciação.

O guitarrista português Pedro Rodrigues será responsável pelo concerto de abertura do festival, num cartaz que conta também com a atuação do duo ViolãoCello, uma dupla que junta a guitarra ao som do violoncelo.

Algumas das propostas deste evento incluem o ‘workshop’ de ‘Soundpainting’, orientado pelo maestro Paulo Neto, que reúne músicos de várias áreas e está aberto a todas as classes instrumentais, e o Estágio de Iniciação de Ensemble de Guitarras, dirigido a um público mais novo, este orientado pelo guitarrista Paulo Rodrigues.

“Este evento será um ponto de convergência de aprendizagens e crescimento para a comunidade local e seus visitantes, proporcionando uma oportunidade única para jovens talentos e artistas profissionais se conectarem, explorando novas possibilidades e apresentando o seu trabalho num ambiente de excelência musical”, afirma a Câmara de Cantanhede, em nota enviada à agência Lusa.

O cartaz completo e informações adicionais do evento estão disponíveis no ‘site’ da Câmara Municipal.