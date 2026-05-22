Festa bonita

Foram mais de 26 mil adeptos nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra (número recorde da competição) que acreditaram na vitória da Académica frente ao Trofense na última jornada. Foi ao som desses milhares, incondicionais e incansáveis fans que a Briosa carimbou a subida de divisão.

A festa foi rija, como se impunha. A celebração ganha ainda mais significado porque coincide com a Queima das Fitas, que começou com a Serenata Monumental.

Coimbra vive estes dias vestida de preto e celebrações não faltam, desde o tradicional Sarau Académico no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), onde a Associação Académica exibe o esplendor das suas modalidades (incluindo a incontornável Orxestra Pitagórica), até às noites do parque da Canção.

Mas há mais emoções fortes a palpitar pelo país fora. Tal como a Briosa já o fez, o Torreense pode vir a ganhar a Taça de Portugal ao Sporting Clube de Portugal já no próximo Domingo. A equipa de futebol de Torres Vedras, onde hoje resido e terra natal dos irmãos Campos, está a disputar o acesso à primeira divisão do futebol português com o Casa Pia e, pelo meio, veste-se a rigor para o Jamor. Qualquer que seja o resultado, tem sido uma época notável para o Torreense, tal como para a Académica. Os adeptos leoninos que me perdoem, mas estarei a torcer pelo Torreense na prova rainha.

Como sempre, no futebol há lugar para a saudade, memórias, superação e sonhos para cumprir. Que o histórico Torreense mantenha a rota e que a Briosa prossiga o caminho de se reencontrar com a cidade, embalada pela subida de divisão e, agora, pela Queima das Fitas.