Espesso é sinónimo de grossura, mas a espessura de uma parede não é semelhante à grossura de um canalha. As palavras são usadas com significância diferente consoante o tom, a frase em que se colocam, e portanto a mesma palavra traveste-se e transmuta-se.

Chama-se polissemia ao significado múltiplo de palavras como manga, botão, dama, cedo que se alteram no contexto. Já os parônimos escrevem-se e dizem-se de modo quase igual, portanto, parecendo-se são diferentes: emigrante e imigrante; retificar e ratificar.

Espessura é dominar a linguística e escrever romances. Grossura é dar fronteira robusta. As pessoas espessas deveriam ser as mais interessantes, aquelas que fascinam pelo conhecimento profundo, pelo manuseio fácil do saber. Na realidade um sábio da linguística pode ser um falhado da criatividade e por essa razão a magia não brota. Assim, um feirante pode ser eloquente sem nunca ser espesso.

O que falta hoje na informação é a espessura que carrega dados, a que obriga a consubstanciar contraditórios, verificar verdades, garantir factos e tornar-se densa e credível. A maioria daquilo que vejo nas redes sociais e ouço em telejornais, carrega infâmia, crítica cega, ausência de tolerância, obstruindo ou cegando a vontade de entrar.

O mundo contemporâneo é espesso de normalização, de certificação de estruturas e tarefas ou desempenhos. A regulação torna o quotidiano menos surpreendente, aporta mais rotina verificada e tudo isso pode trazer vantagens. Queremos minorar o erro e o acidente.

Queremos impedir a negligência. Queremos ter certeza de que os cretinos nos prejudicam menos. A consistência desta ideologia convoca a vigilância, convoca as câmaras de vídeo, convoca regras sobre o que se pode dizer, limites ao movimento de cidadania sem observação, convoca a notificações e na última instância prefere a robotização à criatividade humana.

O rigor ratificado de sucessivas reavaliações e repetições garante que a máquina vai dar espessura aos relatórios e construir processos sem constrangimentos.