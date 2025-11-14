A gastronomia e o seu impacto no turismo regional são o tema de um encontro que hoje decorre no Convento de São Francisco, em Coimbra, reunindo investigadores e representantes de diversas instituições.

O seminário, “Inspira 2025: Hub de Investigação em Gastronomia e Turismo” recebe investigadores, parceiros e instituições, que apresentam os projetos que estão a desenvolver na área da gastronomia e do turismo, contando com participações nacionais e internacionais.

Leia amanhã no DIÁRIO AS BEIRAS