Evento em Coimbra debate papel da gastronomia na promoção do turismo regional

14 de novembro às 15 h41
Foto DB-Ana Catarina Ferreira

A gastronomia e o seu impacto no turismo regional são o tema de um encontro que hoje decorre no Convento de São Francisco, em Coimbra, reunindo investigadores e representantes de diversas instituições.

O seminário, “Inspira 2025: Hub de Investigação em Gastronomia e Turismo” recebe investigadores, parceiros e instituições, que apresentam os projetos que estão a desenvolver na área da gastronomia e do turismo, contando com participações nacionais e internacionais.

Autoria de:

Agência Lusa

