Euro2024: Proença acredita que noutras condições Soares Dias teria apitado final

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) salientou hoje que acredita que “noutras condições” a equipa de arbitragem de Artur Soares Dias teria sido a escolhida para a final do Euro2024, que se disputa na Alemanha.

“Artur, e a toda a equipa, tenho a plena convicção de que noutras condições serias o árbitro da final. Sente-te muito, muito orgulhoso pelo trabalho que fizeste”, sublinhou Pedro Proença, no discurso proferido durante a segunda gala da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) – que se realizou no Casino Figueira, na Figueira da Foz –, recordando também uma mensagem que enviou ao árbitro português após o terceiro jogo realizado no Campeonato da Europa.

Sobre a dispensa “precoce” da equipa de arbitragem chefiada por Soares Dias, uma das grandes homenageadas da cerimónia, o presidente da LPFP assumiu ainda que o “surpreendeu absolutamente”.

“Não foi por demérito deles, foi porque existem outras variáveis – como seja o sucesso da nossa seleção nacional – que não lhes permitiram ir mais longe”, explicou Proença, acrescentando ter sido “uma honra” assistir às “imaculadas” exibições da arbitragem portuguesa no Europeu, assim como na final da Liga Conferência Europa, também apitada pela equipa liderada por Artur Soares Dias, de 44 anos.

Já depois de recordar o seu percurso enquanto árbitro e de elogiar as entidades que contribuem para o desenvolvimento e para o crescimento da arbitragem, o líder do organismo que rege as competições profissionais de futebol abordou também o “novo ciclo de governação no futebol português”, referindo-se às futuras eleições para os novos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol, e o papel da arbitragem nesse capítulo.

“A arbitragem tem de ter um papel fundamental nas estruturas da direção da Federação Portuguesa de Futebol, nos conselhos de arbitragem e em todas as estruturas profissionais”, rematou.