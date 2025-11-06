diario as beiras
Coimbra

Estudo da ESTeSC conclui que 29% das crianças têm problemas audiológicos em idade pré-escolar

06 de novembro às 14 h27
0 comentário(s)
Cláudia Reis e Margarida Serrano, docentes da ESTeSC lideram estudo

Cerca de 29% das crianças apresentam problemas audiológicos à entrada para o 1.º ciclo do ensino básico, revelou um estudo do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), que realça a importância da realização de rastreios em idade pré-escolar.

“Embora os rastreios auditivos neonatais estejam largamente implementados em Portugal, a prevalência de alterações auditivas quase duplica em idade pré-escolar”, informou a coordenadora do estudo, Margarida Serrano.

O estudo “Preschool Hearing Screening: Nineteen Years of the Coração Delta Project in Campo Maior, Portugal” analisa os resultados de 19 anos de rastreios audiológicos realizados por docentes e estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC), em Campo Maior, ao abrigo de um protocolo com a associação Coração Delta.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

