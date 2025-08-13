diario as beiras
Destaque

Estrada Nacional 323 no distrito de Viseu e nacionais 330 e 226 na Guarda cortadas

13 de agosto às 19 h16
0 comentário(s)
DR

Os incêndios estavam pelas 17:00 a cortar a Estrada Nacional (EN) 323, entre Távora e Granjinha (Viseu), e no distrito da Guarda a EN330, entre Penaverde e Maceira, e EN226, entre Cunha e Rio de Mel, indicou a GNR.

Em comunicado, a GNR adiantou que os cortes destas vias estavam a ocorrer nos dois sentidos da circulação.

Távora pertence ao concelho de Sernancelhe e Granjinha ao município de Tabuaço, no distrito de Viseu, enquanto Penaverde é uma freguesia do concelho de Aguiar da Beira e Maceira fica no município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.

As estradas nacionais 323 e 330 já tinham sido cortadas ao início da tarde de hoje.

A localidade de Rio de Mel está situada no município de Trancoso, no distrito da Guarda.

Mais de 2.150 operacionais combatiam hoje pelas 17:00 os seis maiores incêndios ativos em Portugal continental, apoiados por 682 viaturas e 23 meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a informação disponível na página da Internet da ANEPC às 17:00, o fogo que mobilizava mais meios era o que deflagrou hoje cerca das 05:00 em Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, com 640 operacionais, 195 meios terrestres e 10 meios aéreos.

Além deste fogo, a Proteção Civil colocava nas “ocorrências significativas” outros cinco incêndios em curso: Tabuaço (distrito de Viseu), Trancoso (Guarda), Vila Real, Sátão (Viseu) e um no concelho de Viseu.

Na nota, a GNR salienta que a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como “uma das prioridades” da força de segurança militar, sustentada “numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais”.

A GNR relembra que as queimas e queimadas de amontoados e de fogueiras são das principais causas de incêndios em Portugal e que estas estão interditadas “sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural ‘muito elevado’ ou ‘máximo’, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos”.

A GNR pede também à população que evite acidentes, siga as regras de segurança, esteja sempre acompanhada e leve consigo o telemóvel e apela ao contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios, devendo abster-se de praticar atividades consideradas de risco, como a realização de fogo junto a áreas florestais.

Os cidadãos devem seguir as indicações das autoridades que se encontram no terreno e evitar colocar veículos nas vias utilizadas pelas viaturas de socorro, para não prejudicar o acesso aos locais de combate.

A GNR apela ainda que se evitem deslocações para as zonas dos incêndios, se não se estiver envolvido no combate, já que poderá dificultar as atividades de combate.

A população deve comunicar aos militares quaisquer atividades ou ação que possam levar à ocorrência de incêndios e ligar 112 caso presencie o início de um fogo.

O Governo estendeu a situação de alerta até ao final do dia de sexta-feira, devido às previsões meteorológicas, que apontam para um aumento da temperatura e risco agravado de incêndio rural.

Autoria de:

DR

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de agosto

Incêndio de Arganil já lavra em Seia, Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital
13 de agosto

Incêndios: Família de aldeia em Arganil impossibilitada de sair de casa enfrentou incêndio com baldes de água
13 de agosto

Incêndio que começou em Arganil já chegou à Pampilhosa da Serra
13 de agosto

Município de Seia deslocou 55 pessoas para Casa do Povo de Vide

Destaque

Destaque
13 de agosto às 19h16

Estrada Nacional 323 no distrito de Viseu e nacionais 330 e 226 na Guarda cortadas

0 comentário(s)
Destaque
02 de agosto às 14h16

Governo declara situação de alerta a partir de domingo até quinta-feira devido ao elevado risco de incêndio

0 comentário(s)
Destaque
02 de agosto às 08h54

Detidas 36 pessoas em flagrante delito este ano pelo crime de fogo florestal

0 comentário(s)