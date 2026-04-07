Reposição de areia em duas praias de Mira exige investimento de um milhão de euros

Um total de 600 mil euros destinados à Praia de Mira e 400 mil euros destinados à Praia do Poço da Cruz, no mesmo concelho, foram hoje à tarde garantidos pelo município através de um protocolo assinado com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Para firmar o documento, deslocaram-se a ambas as praias a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho; e Pimenta Machado, presidente da APA. Num dia de chuva e vento no litoral, os responsáveis constataram o grau de erosão da costa e os efeitos do mar no areal, escavando vários pontos das praias, a exigir a reposição do perfil até ao início da época balnear.

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