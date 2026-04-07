DestaqueRegião Metropolitana de Coimbra

Reposição de areia em duas praias de Mira exige investimento de um milhão de euros

07 de abril de 2026 às 18 h33
0 comentário(s)
Maria da Graça Carvalho acompanhada pelo presidente da câmara, Artur Fresco | Foto: Ana Catarina Ferreira

Um total de 600 mil euros destinados à Praia de Mira e 400 mil euros destinados à Praia do Poço da Cruz, no mesmo concelho, foram hoje à tarde garantidos pelo município através de um protocolo assinado com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Para firmar o documento,  deslocaram-se a ambas as praias a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho; e Pimenta Machado, presidente da APA. Num dia de chuva e vento no litoral, os responsáveis constataram o grau de erosão da costa e os efeitos do mar no areal, escavando vários pontos das praias, a exigir a reposição do perfil até ao início da época balnear.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Texto de:António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de abril

Os deuses também se enganam
07 de abril

Reposição de areia em duas praias de Mira exige investimento de um milhão de euros
07 de abril

Quer ir ver o jogo da Académica com o Diário As Beiras?
07 de abril

Diretora-geral da Saúde alerta para perigos da desinformação no setor

Destaque

Reposição de areia em duas praias de Mira exige investimento de um milhão de euros

Junta de São Martinho do Bispo mantém impasse meio ano após eleições

Delegação Distrital da ANAFRE elegeu novos dirigentes

Região Metropolitana de Coimbra

Reposição de areia em duas praias de Mira exige investimento de um milhão de euros

Criminalidade violenta e grave diminuiu 10,4% no distrito

Presidente da República passa quarta-feira no distrito de Coimbra