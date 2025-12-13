O município da Pampilhosa da Serra converteu a antiga escola primária do Cabril no “Atelier da Filhó”, um espaço que pretende promover e valorizar o produto tradicional do concelho, a Filhó Espichada.

O espaço foi inaugurado na segunda-feira e pretende promover esta iguaria do concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, referiu o município.

Este atelier “abraça cada uma das etapas do processo de confeção da Filhó Espichada” e os sabores e saberes são os “ingredientes que adoçam um espaço que emana aconchego e incita à confraternização”, informou a Câmara.

Este espaço foi criado para “dar continuidade ao trabalho que a Câmara tem vindo a desenvolver” na divulgação deste “doce tradicional serrano”, disse, citada na nota de imprensa, a presidente da Junta de Freguesia do Cabril, Anabela Martins.

“Fazia falta um espaço onde as pessoas pudessem vir ter connosco, ver a confeção da filhó, aprender a confecionar, prová-la e levá-la para casa”, explicou.

A escolha da antiga escola primária para acolher o Atelier da Filhó deveu-se à necessidade de recuperar um “edifício devoluto que estava a degradar-se”.

Foi dado ainda nota de que existiu a preocupação de manter uma das salas de aula, devidamente restruturada, para que o “próprio edifício continue com a sua identidade”, acrescentou Anabela Martins.

Na perspetiva do presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, houve um “cuidado enorme que a junta de freguesia” dedicou na recuperação do edifício, com a “recriação” do que eram as cozinhas de antigamente.

“Não é preciso inventarmos muito, é só valorizarmos o que é nosso”, frisou Jorge Custódio, acrescentando que “a recuperação da antiga escola e a criação do atelier é um belo exemplo”.

O espaço já está à disposição dos visitantes e funcionará por marcação, mediante contacto com a Junta de Freguesia, através do número 235 513 854.