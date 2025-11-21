diario as beiras
Figueira da Foz

Escola de Brenha fechada e alunos em casa

21 de novembro às 11 h27
DR

A Escola do 1.º Ciclo de Brenha está encerrada desde o dia 14 deste mês e as 12 crianças que a frequentam estão em casa sem aulas.
Respondendo ao vereador único do Chega, Hugo Fresta, que indagou ontem, na reunião de câmara, sobre os motivos do encerramento, a vereadora da Educação, Olga Brás, afirmou que, devido à indisciplina de algumas crianças, uma professora meteu baixa, alegando burnout.
“Está a decorrer o concurso para uma professora”, garantiu a autarca, afiançado que tem estado a acompanhar o processo com o Agrupamento de Escolas Figueira Norte.

