A Escola do 1.º Ciclo de Brenha está encerrada desde o dia 14 deste mês e as 12 crianças que a frequentam estão em casa sem aulas.

Respondendo ao vereador único do Chega, Hugo Fresta, que indagou ontem, na reunião de câmara, sobre os motivos do encerramento, a vereadora da Educação, Olga Brás, afirmou que, devido à indisciplina de algumas crianças, uma professora meteu baixa, alegando burnout.

“Está a decorrer o concurso para uma professora”, garantiu a autarca, afiançado que tem estado a acompanhar o processo com o Agrupamento de Escolas Figueira Norte.

