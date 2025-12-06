O bilhete intermodal da região de Coimbra “estará tecnicamente operacional em janeiro”, afirmou hoje o presidente da Agência para a Gestão do Sistema Intermodal, Emílio Torrão.

“Em breve, vai ser lançada uma campanha de comunicação, em parceria com o Metro Mondego e os SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra], a promover o bilhete intermodal”, disse à agência Lusa, em resposta escrita, Emílio Torrão, que presidiu à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) no último mandato.

O ex-autarca lidera a Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra (AGIT), entidade constituída pela CIMRC (50,1%) e Câmara de Coimbra (49,9%) e cujos órgãos sociais ainda não foram alterados desde as eleições autárquicas de outubro.

O passe intermodal irá funcionar, num primeiro momento, para os SMTUC e para o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), cuja operação comercial se perspetiva que possa arrancar em janeiro, abrangendo, além da capital de distrito, os concelhos da Lousã e Miranda do Corvo.